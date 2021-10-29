Шанхай, Китай, , 20:50 — REGNUM В Шанхае готовятся к открытию Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE). Об этом 29 октября сообщает Синьхуа, информируя о том, что в город прибыл первый грузовой поезд из Европы, который привез на выставку 35 контейнеров с экспонатами общим весом в 460 тонн.

Сообщается, что грузы были отправлены из германских Гамбурга и Дуйсбурга в польский город Малашевиче, а затем перевезены в Шанхай по железной дороге через КПП Алашань.

В число экспонатов для ЭКСПО входят комбинированные системы вакуумной промывки, а также продукция сферы производства электрооборудования. По оценке главы компании-оператора перевозки Ван Цзиньцю, движение грузовым поездом занимает вдвое меньше времени, чем морским путем. В настоящее время уже из Шанхая в Гамбург отправлены четыре грузовых поезда.