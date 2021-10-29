Женева, Швейцария, , 20:50 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 456 522 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8086 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 29 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Согласно последним данным, завесь период с начала пандемии в мире выявлено уже 245 373 039 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 4 979 421 случай смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 495 123 выявленных инфицированных и 9378 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.