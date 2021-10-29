Архангельск, 29 октября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. В 2020 году учреждениями культуры Архангельской области было поставлено 35 новых спектаклей. 17 премьер представили государственные, 15 муниципальные театры, две премьеры концертных программ представил Государственный академический Северный русский народный хор. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе министерства культуры Архангельской области.

Архив Молодежного театра Иоанн — А.Берестень

Спектакль «Сказка об Одиссее» Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова» стал лауреатом XXIII фестиваля «Боспорские агоны-2021» в номинации «За поиски новых форм в прочтении античной темы», отметили в министерстве.

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Тридцатый раз Молодежный театр Архангельской области сыграл пьесу драматурга Сергея Коковкина «Страстотерпцы». Для театральной жизни спектакля это небольшой, но юбилей. В сезоне 2015−2016 гг. «Страстотерпцы» попали в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Спектакль поставлен по пьесе, которую Сергей Коковкин написал специально для Архангельской области. Судьба и жизнь свергнутого императора — одна из самых драматических страниц русской истории. 24-летнюю жизнь он провел в заточении, сначала в Холмогорах, потом, когда остался наиболее легитимным претендентом на престол, был хитроумно убит в Шлиссельбургской крепости. По одной из версий тело Иоанна VI было привезено семье, содержащейся в Холмогорах и там захоронено.