Москва, 29 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Сбор зерновых и зернобобовых в России по состоянию на 27 октября оказался на 10,3% ниже уровня 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«По данным Минсельхоза (охватывают только сельхозорганизации), на 27 октября показатели сбора зерновых и зернобобовых культур были на 10,3% ниже уровня прошлого года», — сообщают в министерстве.

Ранее Минсельхоз понизил свой прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году с прежних 127,4 до 123 миллионов тонн. 28 октября глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил на заседании правительства, что работы по сбору сельскохозяйственных культур пока продолжаются.

Напомним, в 2020 году урожай зерна в России, согласно данным Росстата, составил 133,46 миллиона тонн, в том числе было собрано 85,9 миллиона тонн пшеницы.