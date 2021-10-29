Киев, , 20:43 — REGNUM Верховная рада Украины намерена 5 ноября рассмотреть законопроект о запрете «публичного отрицания агрессии России против Украины», сообщает 29 октября украинское издание «Страна».

Мышь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект закона предполагает не только запрет на высказывание такой точки зрения, но и лишение телеканалов и иных СМИ лицензий за трансляцию подобных высказываний.

«Верховная рада 5 ноября собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» о противодействии информационной войне», — указано в сообщении.

В пояснительной записке к документу уточняется, что необходимо запретить высказывания, содержащие «отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины».

Инициатором законопроекта выступил один из депутатов от президентской партии «Слуга народа».

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