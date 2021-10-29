Киев, 29 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Верховная рада Украины намерена 5 ноября рассмотреть законопроект о запрете «публичного отрицания агрессии России против Украины», сообщает 29 октября украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Мышь. Украина

Проект закона предполагает не только запрет на высказывание такой точки зрения, но и лишение телеканалов и иных СМИ лицензий за трансляцию подобных высказываний.

«Верховная рада 5 ноября собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» о противодействии информационной войне», — указано в сообщении.

В пояснительной записке к документу уточняется, что необходимо запретить высказывания, содержащие «отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины».

Инициатором законопроекта выступил один из депутатов от президентской партии «Слуга народа».