Рада намерена запретить отрицание «агрессии России против Украины»
Киев, 29 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Верховная рада Украины намерена 5 ноября рассмотреть законопроект о запрете «публичного отрицания агрессии России против Украины», сообщает 29 октября украинское издание «Страна».
Проект закона предполагает не только запрет на высказывание такой точки зрения, но и лишение телеканалов и иных СМИ лицензий за трансляцию подобных высказываний.
«Верховная рада 5 ноября собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» о противодействии информационной войне», — указано в сообщении.
В пояснительной записке к документу уточняется, что необходимо запретить высказывания, содержащие «отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины».
Инициатором законопроекта выступил один из депутатов от президентской партии «Слуга народа».