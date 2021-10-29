Москва, , 22:23 — REGNUM Спецслужбы сфальсифицировали улики против Юрия Алексеева, но суд не принял это во внимание. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Юрий Алексеев. Фото: Дмитрий Жилин

«Порнографию обнаружили в конфискованном спецслужбой компьютере Юрия Алексеева через два года после его хранения на складе конфискованных улик», — заявил политолог.

«Порнография была нужна для того, чтобы сделать судебный процесс закрытым», — пояснил Гапоненко.

«Уж больно все было шито белыми нитками. Суд на все эти нестыковки с уликами внимания не обратил и признал русского журналиста виновным по всем трем статьям. Вот и вышло три статьи по четыре месяца заключения в тюрьме за каждую», — подытожил эксперт.