Политолог: дело Юрия Алексеева шито белыми нитками
Москва, 29 октября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Спецслужбы сфальсифицировали улики против Юрия Алексеева, но суд не принял это во внимание. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«Порнографию обнаружили в конфискованном спецслужбой компьютере Юрия Алексеева через два года после его хранения на складе конфискованных улик», — заявил политолог.
«Порнография была нужна для того, чтобы сделать судебный процесс закрытым», — пояснил Гапоненко.
«Уж больно все было шито белыми нитками. Суд на все эти нестыковки с уликами внимания не обратил и признал русского журналиста виновным по всем трем статьям. Вот и вышло три статьи по четыре месяца заключения в тюрьме за каждую», — подытожил эксперт.