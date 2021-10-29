Архангельск, 29 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. 80 «народных» и частных музеев работают в Архангельской области по состоянию на октябрь 2021 года. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального министерства культуры. Среди наиболее известных «народных музеев» — музей православной культуры и музей Поморской варежки в г. Новодвинске, музей Архангельского пряника, музей истории авиации Севера в г. Архангельске.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

В министерстве отметили, что частные музеи ведут собирательскую, просветительскую и воспитательную работу среди населения, особенно среди детей. Они играют большую роль в сохранении исторической памяти и наследия, являются центрами общественных инициатив по сохранению наследия и преобразованию исторических пространств своих территорий.

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Частные и народные музеи поддерживаются грантами губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства, а также стипендиями министерства культуры Архангельской области для выдающихся деятелей культуры и молодых талантливых авторов, добавили в пресс-службе.