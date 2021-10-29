Москва, , 20:35 — REGNUM Рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4% в годовом выражении с 3,7% в августе. Такие данные приводятся в опубликованном 29 октября обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

ВВП России Investprofit.info

За январь-сентябрь рост ВВП, по оценке ведомства, составил 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в III квартале показатель вырос на 4% в годовом выражении.

В обзоре отмечается, что стимулом экономического роста в сентябре послужило промышленное производство. Основной вклад в улучшение показателей промышленности внёс добывающий комплекс, в частности добыча нефти и природного газа, а также динамика предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых.

В строительной и транспортной отраслях в сентябре сохранилась тенденция к снижению деловой активности, отрицательный вклад в рост экономики также продолжило вносить сельское хозяйство, отмечают в министерстве.

Напомним, по итогам 2021 года рост ВВП России, согласно прогнозу Минэкономразвития, должен составить 4,2%.