Барселона, Испания, , 20:34 — REGNUM 29 октября главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что не намерен покидать лондонскую команду ради альтернативной должности в каталонской «Барселоне». Также испанский специалист отметил, что счастлив видеть себя частью «канониров».

Под руководством «Артеты» лондонский «Арсенал», набрав четырнадцать очков после девяти туров, идет на десятой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

По итогам сентября Микель Артета был признан лучшим тренером месяца в АПЛ («канониры» одержали три победы подряд над «Норвичем», «Бернли» и «Тоттенхэмом»).