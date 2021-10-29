Лондон, 29 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. 27-летний центральный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич может пропустить матч своей национальной команды из-за повреждения, полученного сегодня на тренировке. Об этом 29 октября сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Chelseafc.com Матео Ковачич

В текущем сезоне Ковачич принял участие во всех девяти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Футболист является лучшим ассистентом «пенсионеров» в этом сезоне.

Сборная Хорватии сыграет со сборной России 14 ноября в матче заключительного 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре. Игра пройдет в Сплите на стадионе «Полюд».