Рим, 29 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В 2020 года объем продаж на рынке видеоигр в Италии составил 2,2 млрд евро, передает Ansa в пятницу, 29 октября, со ссылкой на данные профильного исследования.

Chineseindc.com Видеоигры

Этот показатель — на 21,9% выше, чем в 2019 году.

Причина быстрого роста — эпидемия коронавируса и карантин, полагают эксперты. В 2020 году в видеоигры в Италии играли более четверти всех граждан, подсчитали аналитики.