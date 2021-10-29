29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:06 — REGNUM Заявление основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга о том, что его компания в скором времени поменяет название на Meta, означающее в переводе с греческого «после», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свое отношение к этому 29 октября в социальной сети Facebook.

Facebook momo

«Следы Цукерберг заметает, вот зачем название новое для своей компании выдумал. Не зря на Facebook российские структуры наехали. Да и когда в один вечер перестали работать привязанные к этой системе мессенджеры и утекли данные пользователей, на Цукера стали все вокруг смотреть косо. Теперь, видите ли, это Meta, а не какой-то там плохой Facebook», — указывает Юрий Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что за компанией Facebook на территории России числятся многомиллионные штрафы. Граждане беспокоятся, что изменение названия может стать причиной для ухода от оплаты штрафов Цукербергом.

Марк Цукерберг Brian Solis

«А ребрендинг может помочь уйти от административной ответственности и не платить уже наложенные штрафы на территории Российской Федерации?» — задаётся вопросом Сергей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что не понимают, что конкретно изменится в политике компании Facebook после того, как обретёт новое имя. Граждане указывают, что помимо названия и логотипа Цукерберг не объявил о каком-то кардинальном переустройстве своей корпорации.

«От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Тем более, если эта компания, заведующая социальной сетью, будет по-прежнему продолжать поддерживать разного рода фашистов, оголтелых человеконенавистников и проводить в отношении России свою русофобскую политику под предлогом якобы отстаивания интересов украинцев. Название новое — суть та же», — считает Алексей Н.

Часть людей считает, что большинство пользователей продукции Facebook вовсе не узнают о том, что данная компания изменила своё имя.

«Очень интересно то, что Цукерберг поменял название лишь головной компании, но из-за ребрендинга названия принадлежащих компании сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram не поменяются. Вот и толку-то от таких «перемен»? Кого удивить-то хотели?» — интересуется Елена К.

Facebook Yuri Samoilov

Ряд пользователей указывает на то, что всё это было сделано лишь ради того, чтобы вернуть к компании интерес со стороны инвесторов, разочарованных после последних скандалов вокруг компании.

«Инвесторы после последнего скандала из-за падения всех сервисов Facebook, видимо, стали собирать свои чемоданы и сваливать. Вот и понадобился здесь этот ребрендинг. Без него компания быстро зачахнет», — написал Василий Т.

Нашлись и те, кто убеждены, что Цукерберг берёт на себя слишком много, наделяя свою компанию полномочиями по созданию новой вселенной для своих пользователей. Люди считают это нездоровой тенденцией.

Лента Мёбиуса David Benbennick

«Какой такой мир собирается построить этот пришелец-миллиардер? Что он там себе придумал? Люди пользуются тем же Facebook’ом, чтобы новости читать, писать сообщения или бизнес свой вести. Это просто инструмент. Ничего более. Как можно убедить людей в том, что это нечто большее? Какой-то антиутопией попахивает. Кукуха у Цукера, что ли, поехала?» — пишет Вадим Р.

Напомним, 29 октября основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его компания в скором времени поменяет название на Meta, означающее в переводе с греческого «после». Он отметил также, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.