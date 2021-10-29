Архангельск, 29 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На 46 библиотек (9% от общего числа библиотек) и 53 клуба (12,6% от общего числа учреждений культурно-досугового типа) сократилось количество учреждений культуры в Архангельской области за 10 лет. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Библиотека

В 2010 году в Архангельской области работало 509 библиотек и 418 учреждений культурно-досугового типа, в 2020 году — соответственно 463 и 365 единиц.

В министерстве уточнили, что сокращение сети произошло в основном на удаленных и малодоступных территориях и связано это с проведением реформы государственного управления с передачей полномочий на муниципальный уровень, снижением количества жителей в регионе на 100 тыс. человек. Решение объединить на селе клубы и библиотеки в одно учреждение принято в связи с уменьшением числа жителей населенных пунктов, закрытием стационарных учреждений культуры с переводом на передвижные формы — пункты выдачи и книгоношество.

Читайте также: Президенту России: Министерство культуры РФ против библиотек