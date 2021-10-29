Париж, , 20:27 — REGNUM 22-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не попал в заявку «Пари Сен-Жермена» в сегодняшний матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» из-за болезни. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Калиан Мбаппе © Кирилл Венедиктов. soccer.ru

Также ранее сообщалось, что Месси также мог пропустить этот матч из-за мышечного дискофморта, однако аргентинец все-таки попал в финальную заявку команды на матч чемпионата.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в четырнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.