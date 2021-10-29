Тбилиси, 29 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии 29 октября заявила о том, что сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили готовятся устроить в стране массовые беспорядки, сообщает грузинский телеканал «Формула».

U.S. National Guard Уличные беспорядки

СГБ располагает записью двухчасовой беседы сторонников Саакашвили в президентской библиотеке, в ходе которой они планировали совершить «деструктивные действия». СГБ начало расследование по данному факту. Однако фигуранты дела отказались добровольно явиться для дачи показаний, в связи с чем планируется их принудительный допрос в суде.

СГБ заявила, что сторонники Саакашвили в случае его перевода в тюремную больницу тбилисской тюрьмы намеревались перекрыть дороги и тем самым сорвать этапирование заключённого. СГБ обвинила активистов оппозиции в создании в стране хаоса и неконтролируемой властями ситуации.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил саакашвили с 1 октября находится в тюрьме города Рустави.