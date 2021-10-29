Монако, , 20:23 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий за «Монако», пропустит ближайший матч своей команды с «Брестом». Футболист находится не в лучших кондициях и продолжает набирать форму. Об этом 29 октября сообщил главный тренер «монегасков» Нико Ковач. Матч 12-го тура французской Лиги 1 пройдет 31 октября в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Втекущем сезоне Александр Головин принял участие в тринадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

На данный момент «Монако» с семнадцатью очками после 11-ти стартовых туров идет на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.