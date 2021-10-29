Ватикан, 29 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в пятницу, 29 октября, направил видеообращение к участникам «климатического» саммита в Глазго.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

Глава католической церкви призвал их искать эффективные ответы на экологические вызовы, чтобы дать будущим поколениям «конкретную надежду».

Опыт пандемии коронавируса должен напомнить политикам, что «из кризиса никто не выйдет в одиночку», строить будущее нужно вместе, отметил Франциск.