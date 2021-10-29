Барселона, Испания, , 20:16 — REGNUM 25-летний французский универсальный атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может в зимнее трансферное окно перейти в каталонскую «Барселону».В трансфере, согласно данным издание Diario Sport, заинтересован Хави, который в ближайшее время станет новым главным тренером «сине-гранатовых».

Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария» (сс) Granada

В текущем сезоне Коман принял участие в восьми матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Хоффенхайма». В прошлом сезоне на счету француза 15 (5+10) очков по системе гол+пас в 29-ти матчах чемпионата Германии.

Коман перешел в «Баварию» 1 июля 2017 года из туринского «Ювентуса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.