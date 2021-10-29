Тюмень, , 20:14 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 336 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 333 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 октября 2021 года коронавирусом заразились 69 768 человека, выздоровели 58 056 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 29 октября в регионе скончались 2330 пациента с COVID-19 (на 14 человек больше, чем днём ранее).