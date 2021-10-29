Италия, 29 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Мэр итальянского Терни Леонардо Латини призвал жительниц города воздержаться от ношения непристойной одежды, включая слишком короткие юбки, передают местные СМИ в пятницу, 29 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Не следует «создавать впечатление занятия проституцией», сказал, в частности, представляющий правую «Лигу» градоначальник.

Оппоненты мэра резко раскритиковали его заявлениями. «Мы не в Афганистане», — отметили представители популистского «Движения 5 звезд».