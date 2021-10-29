Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Ростовской области суд отстранил главу администрации Кагальницкого района Игоря Грибова от исполнения должностных обязанностей на время следствия. Об этом сообщается на сайте Зерноградского районного суда.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный коммитет

Чиновник обязан являться по вызовам следователя или в суд, ему запрещено покидать жилое помещение ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями по уголовному делу, пользоваться мобильной связью и смартфоном или компьютером.

Такие меры будут действовать до 11 декабря 2021 года включительно.