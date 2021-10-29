Москва, , 20:06 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в августе 2021 года снизилась на 5,5% по сравнению с июлем, а рост в годовом выражении замедлился до 1,5% с 2,2% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 29 октябре докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Зарплата Ника Егорова

За январь-август 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе, согласно оценке ведомства, составила 52 355 рублей, снизившись на 5,3% по сравнению с июлем, но увеличившись на 8,3% в годовом выражении.

За январь-август 2021 года среднемесячная начисленная зарплата в номинальном выражении выросла на 9,2% по сравнению с прошлогодним показателем.

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