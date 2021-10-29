Москва, 29 октября 2021, 20:29 — REGNUM Арестованному в Латвии правозащитнику Юрию Алексееву подбросили патроны, но они оказались другого калибра. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«Спецслужбы более двенадцати лет следили за Алексеевым и пытались заткнуть ему рот, запугивали всевозможными карами. И вот их угрозы реализовались», — сообщил политолог.
«Было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — разжигание этнической розни, хранение патронов и хранение порнографии. Все на основании подкинутых улик», — отметил собеседник агентства.
«Патроны подкинули в квартиру и спрятали под потолок. Юра рассказывал, что следователь приложил к делу справку о том, что он с сыном ходил в тир восемь лет тому назад и стрелял там», — пояснил эксперт.
«Патроны, мол, остались и обвиняемый мог использовать их для террористического акта. Когда стали разбираться, то оказалось, что в квартиру подбросили патроны другого калибра — следователь оказался малограмотным или прозевал лекцию в училище, на которой рассказывалось о том, что пистолеты бывают разного калибра», — подытожил Гапоненко.