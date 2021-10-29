Москва, , 20:29 — REGNUM Арестованному в Латвии правозащитнику Юрию Алексееву подбросили патроны, но они оказались другого калибра. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Юрий Алексеев. Фото: Дмитрий Жилин

«Спецслужбы более двенадцати лет следили за Алексеевым и пытались заткнуть ему рот, запугивали всевозможными карами. И вот их угрозы реализовались», — сообщил политолог.

«Было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — разжигание этнической розни, хранение патронов и хранение порнографии. Все на основании подкинутых улик», — отметил собеседник агентства.

«Патроны подкинули в квартиру и спрятали под потолок. Юра рассказывал, что следователь приложил к делу справку о том, что он с сыном ходил в тир восемь лет тому назад и стрелял там», — пояснил эксперт.

«Патроны, мол, остались и обвиняемый мог использовать их для террористического акта. Когда стали разбираться, то оказалось, что в квартиру подбросили патроны другого калибра — следователь оказался малограмотным или прозевал лекцию в училище, на которой рассказывалось о том, что пистолеты бывают разного калибра», — подытожил Гапоненко.