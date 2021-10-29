Рим, 29 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2021 года в Италии погибли на рабочих местах 910 человек, сообщили в пятницу, 29 октября, в национальном институте охраны труда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защитная каска

Показатель на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Общее число несчастных случаев на работе в период с января по сентябрь составило 396 372, что на 8,1% больше, чем в первые девять месяцев 2020 года.