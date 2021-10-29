Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону арестован очередной фигурант уголовного дела, фигурантом которого является бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Подследственной стала Ирина Сукач.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сукач Ирине, подозреваемой в участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве, сроком на два месяца — по 26 декабря включительно», — уточнили ИА REGNUM в суде.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года на Ставрополье был задержан многолетний глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Затем задержали ещё нескольких фигурантов дела о земельных махинациях, мошенничестве и отмывании денег, длившихся на протяжении 20 лет.