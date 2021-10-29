Екатеринбург, , 19:59 — REGNUM

21-летний российский фланговый атакующий защитник Кирилл Колесниченко, выступающий за екатеринбургский «Урал», может продолжить карьеру в «Спартаке».

Московский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом 29 октября сообщило издание Sports.ru.

В текущем сезоне Кирилл Колесниченко принял участие в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Колесниченко с «Уралом» рассчитано до середины 2024 года. Футболист выступает за клуб из Екатеринбурга с 1 июля 2021 года после перехода из «Кайрата» за 140 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.