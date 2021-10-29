Москва, , 20:03 — REGNUM Приговорённый к 14 месяцам тюрьмы Юрий Алексеев сумел создать популярное и свободное СМИ в Латвии. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Юрий Алексеев. Фото: Андрей Татарчук

«Многие русские молчаливо приняли навязанные им правила, но у Юрия Алексеева было обостренное чувство личного и национального достоинства. Это чувство заставляло его говорить и писать правду о том, что происходит в стране», — заявил политолог.

«Писать он умеет ярко, остро, вытаскивая на поверхность все мотивы, которыми руководствовались те, кто построил режим расовой дискриминации», — отметил Гапоненко.

«Ещё Алексеев создал и редактировал электронную площадку, на которой происходил свободный обмен мнениями — портал Imhoclub.lv. В условиях, когда все оппозиционные русские издания в стране были ликвидированы, а российские издания запрещены к распространению это был один из самых влиятельных рупоров свободы и демократии, с посещением в сотни тысяч человек», — подытожил эксперт.

Напомним, что Юрий Алексеев уже несколько лет подвергается преследованию и давлению со стороны латвийских властей.