Казань, , 19:57 — REGNUM 29 октября главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что 29-летний сербский таранный форвард Джордже Деспотович пропустит матч казанской команды с московским ЦСКА, который состоится 30 октября и пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Деспотович не успевает восстановиться от повреждения.

В текущем сезоне Джордже Деспотович принял участие в восьми матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Деспотович перешел в «Рубин» 27 июля 2020 года из «Оренбурга» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость сербского форварда, согласно данным портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.