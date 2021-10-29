Тбилиси, , 19:58 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в имитации ухудшения состояния здоровья с целью спровоцировать в стране беспорядки, сообщает 29 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

На специальном брифинге Кобахидзе заявил о том, что стала ясна истинная цель притворной голодовки Саакашвили. По словам Кобахидзе, она заключается в том, чтобы устроить в стране беспорядки и погрузить общество в состояние хаоса. Кобахидзе назвал оппозиционное «Единое национальное движение» «злом» и «реваншистской политической силой». По его словам, государство и правительство никому не позволят достичь поставленных деструктивных целей, и никто, осмелившийся посягнуть на безопасность и стабильность Грузии, не останется безнаказанным. Кобахидзе заявил, что «имитационная голодовка» Саакашвили закончится таким же провалом, как и его «воровское проникновение» в Грузию.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили после его нелегального въезда на территорию Грузии был арестован грузинскими властями.