Москва, 29 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В Латвии вынесли приговор русскому правозащитнику Юрию Алексееву, ему присудили 14 месяцев тюремного заключения. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Алексеев

«Сегодня Пардаугавский суд г. Риги вынес обвинительный приговор моему хорошему другу, русскому журналисту и издателю Юрию Георгиевичу Алексееву. Ему присудили четырнадцать месяцев реального тюремного заключения», — сообщил политолог.

«Латвийские власти так жестоко наказали Юру за то, что он не принял практику деления людей в обществе на высшую и низшую расу», — заявил Гапоненко.

«Русские в нашем обществе оказались лишенными гражданства, привлекательных рабочих мест, права говорить на родном языке и учить на нём детей, поддерживать русскую культуру, в целом сохранять свою этническую идентичность», — заключил эксперт.

Напомним, что в Латвии 29 октября был вынесен приговор русскому правозащитнику Юрию Алексееву.