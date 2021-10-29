29 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:25 — REGNUM Судья окружного суда Вашингтона издал временный указ, запрещающий увольнение гражданских и действующих военных, которые подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена, так как отказываются проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 из-за религиозных убежданий.

Вакцинация в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто из гражданских истцов не будет привлечен к дисциплинарной ответственности, пока его или ее просьба об отказе от вакцинации в связи с религиозными убеждениями находится на рассмотрении», — распорядился судья Коллин Коллар-Котелли, согласно протоколу, полученному Fox News.

Отметим, что это является одной из первых побед в деле о законах Белого дома о вакцинации государственных работников. Пентагон также обязал военных привиться.

Ранее группа преподавателей государственных школ Нью-Йорка обратилась в Верховный суд США с просьбой заблокировать городской закон о вакцинации учителей, однако их иск был отклонен.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News. В последние время новости о вакцинации особенно привлекают внимание американцев, которые разделились на тех, кто поддерживает прививки, и тех, кто их строго осуждает.

«Чертовски вовремя судьи объявили неконституционным приказ этой безумной администрации!» — восклицает Timedemon.

«Американцы устали от Байдена всего за 9 коротких месяцев. Ситуация станет еще хуже этой зимой, когда цены на газ, продукты и отопление вырастут. Почему кто-то должен голосовать за прогрессивных демократов сейчас или в будущем?» — отмечает azjim812.

«Возможно, каждый, кто верит в свободу выбора, должен подать в свои местные суды аналогичный иск против администрации. Это сильно затянет всю правовую систему в этой стране, которая и так уже сильно отстает в рассмотрении дел», — указывает edjm1971.

«Хорошо! Больше жертв администрации Байдена — пожалуйста, подавайте в суд, чтобы утопить администрацию!» — восклицает expat469.

«Мне приходится читать много петиций, но самые интересные из них — это большие федеральные петиции. Когда правое дело рассматривается честным судьей, знающим закон, в нем заложен огромный потенциал для больших перемен», — радуется bjornulfberht.

«Что нужно очень хорошо расследовать, так это: СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПОЛИТИКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ ЗА ПРИКАЗЫ О ВАКЦИНАЦИИ!!» — считает truthcomesout697.

«Я бы начал с директора главы центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Я не могу поверить, что она пошла против ученых и врачей, которые заявили, что «вакцину» нельзя давать детям. Что она сделала? Рекомендовала «вакцину» детям. Следуйте за деньгами», — пишет HorriblyDeplorable.

«Хорошо сказано, следуйте за деньгами…» — отмечает Cowboy_Prime.

«Сколько денег собирается выплатить департамент юстиции Байдена семьям, которые отказались от вакцинации и потеряли работу? Они платят нарушителям закона — нелегалам, которые пересекли границу и были разлучены со своими семьями, $450 тыс. Представьте себе их боль и страдания. А как насчет тех, кто покончил с собой из-за требования вакцинироваться?» — возмущается Panlaw.

Не принуждайте вакцинироваться! Протест в США. (сс) Becker1999

«Естественный иммунитет — единственный выход», — считает liberalpollution.

«Нужно использовать не религиозные, а личные причины… это неправильно, когда от кого-то требуют вводить инородное вещество в свое тело без разрешения», — комментирует bktrider.

«Помните — в мире ДЕМОКРАТОВ, мигранты первые, американцы вторые!» — напоминает begger522.

«Все здравомыслящие люди, оставшиеся в креслах власти, должны сделать шаг вперед и дать отпор бедствиям, которые наводнили нашу страну», — комментрирует Veiking.

«Чем больше мы будем подавать в суд на это тираническое превышение полномочий со стороны администрации Байдена, тем больше будут рушиться их планы… Еще одно громкое поражение самого жалкого президента в американской истории», — указывает nj2fla.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании начали увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, находятся авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом», и граждане вышли на протесты 27 сентября.