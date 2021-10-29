Курск, 29 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Курская область получит из федерального бюджета 11,1 млн рублей на закупку 757 новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее соглашение подписано с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

(сс) blickpixel Мусорные контейнеры

Средства поступят в 2021 году и будут направлены на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Еще 227 тысяч рублей на эти цели будет выделено из областного и 432 тысячи рублей — из муниципальных бюджетов.

Регион закупит 757 новых контейнеров для сбора стекла, бумаги, металлических изделий и пластика для последующей отправки на переработку.

В Курской области уже установлено 395 контейнеров для раздельного сбора отходов. В рамках проекта «ЭкоДом» оборудовано четыре пункта приема вторсырья. Запланировано создание еще 30 пунктов приема вторичных отходов: 15 появятся в Курске и столько же — в районах области. Пункты будут расположены в большинстве густонаселенных микрорайонов города и области. По предварительным расчетам, это позволит дополнительно собирать до 450 тонн вторсырья в месяц, это 5,4 тыс. тонн в год в Курске и столько же — в области.