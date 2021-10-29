Москва, 29 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в сентябре 2021 года снизился до 4,3% от экономически активного населения, что соответствует историческому минимуму, зафиксированному в августа 2019 года. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 29 октября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Антонио Берни. Безработица. 1934

Напомним, уровень безработицы в августе составлял 4,4%, в июле — 4,5%, в июне — 4,8%, в мае — 4,9%, в апреле — 5,2%, в марте — 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

Согласно данным Росстата, в сентябре 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре, по оценке ведомства, составила 75,6 миллиона человек.