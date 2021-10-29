Калуга, 29 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. О реализации программы газификации Калужской области рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ региона Вячеслав Юрков на заседании консультативного совета глав муниципальных образований, которое провел председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев. «Общий уровень газификации региона на сегодняшний день достиг 79%. В план-график социальной догазификации до 2024 года включено более 20 тысяч домовладений», — сообщил представитель ведомства.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

В пресс-службе Законодательного собрания Калужской области напомнили, какие домовладения могут рассчитывать на бесплатное подведение газа к границам земельных участков. В их числе — находящиеся в газифицированном населенном пункте, зарегистрированные домовладения и земельные участки, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества должны находиться в газифицированном населенном пункте и подлежат догазификации как один объект.

Кроме того, отдельные категории граждан могут получить адресную материальную помощь в сумме 25 тыс. рублей на монтажные работы по фасаду, монтаж системы внутреннего газоснабжения. К данным категориям относятся: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; вдовы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие узники концлагерей; инвалиды боевых действий; родители, а также супруги, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); многодетные семьи; инвалиды I группы.

Подать заявку на газификацию можно: с помощью «единого окна» в офисе газораспределительной организации; в газораспределительной организации — письмом с описью вложения; через сайт ГРО (личный кабинет); через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; через портал единого оператора газификации.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Заседание консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области

В 2021 году в Калужской области предусматривается газификация 1529 домовладений, в 2022 году — 16 813. В настоящее время на догазификацию домовладений в регионе подано 3,3 тысячи заявок, из которых принято к рассмотрению 2,8 тысяч, отклонено 486 заявок. Основные причины отклонения заявок — подаются из не газифицированных населённых пунктов.

Председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев призвал депутатов муниципальных образований подключиться к работе по информированию населения о возможностях и условиях догазификации домовладений. «Возможно не до всех дошли, не всем рассказали, как и что делать, — отметил он. — Хорошо, что можно оставить заявку на сайтах, но, как показывает практика, далеко не везде это срабатывает. Поэтому давайте включимся в разъяснительную работу, проведём подворовые обходы».