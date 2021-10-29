Ростов-на-Дону, , 19:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан студент одного из вузов, угрожавший устроить расстрел. Об этом 29 октября сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Первокурсник оставил в социальных сетях агрессивные угрозы, пообещав расстрелять своих сокурсников и преподавателей. Силовики задержали злоумышленника во время лекции. Студент сказал, что пошутил и не планировал браться за оружие. Однако раскаяние не помогло ему от отчисления из вуза.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данному происшествию.