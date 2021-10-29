Москва, 29 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России за январь-сентябрь 2021 года составила 675,7 тысячи человек, что почти на 288,6 тысячи, или на 74,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит 29 октября Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По информации ведомства, за девять месяцев текущего года в России родилось 1,049 миллиона человек, а умерли 1,725 миллиона человек.

Напомним, за аналогичный период 2020 года естественная убыль населения страны составляла 387,1 тысячи человек. При этом родились 1,086 миллиона человек, а умерли — 1,455 миллиона