Лондон, , 19:29 — REGNUM 30 октября «Челси» в матче десятого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ньюкаслом». Встреча пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 17:00 по московскому времени. Главный тренер лондонской команды Томас Тухель сообщил, что в матче не смогут принять участие Тимо Вернер, Ромелу Лукаку и Кристиан Пулишич, которые продолжаются восстанавливаться от травм.

Также немецкий специалист сообщил, что футболисты, скорее всего, вернутся в строй после паузы на ноябрьские матчи международных команд.

На данный момент «Челси» с семью победами и 22-мя набранными очками идет на первой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Ньюкасла», набравший лишь четыре очка, занимает предпоследнее девятнадцатое место в зоне вылета.