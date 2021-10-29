Ватикан, 29 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Папа римский Франциск и президент США Джозеф Байден на встрече в пятницу, 29 октября, обсудили вопросы климата, пандемии и прав человека, в том числе религиозной свободы и свободы мысли.

twitter Джо Байдена @POTUS Президент США Джо Байден на встрече с папой Римским Франциском

Итальянские СМИ отмечают, что встреча Франциска со вторыми в истории США президентом-католиком продолжалась значительно дольше (75 минут), чем встречи с Дональдом Трампом (30 минут) или Бараком Обамой (50 минут).

Байден прибыл в Рим для участия в саммите «большой двадцатки», также он провел встречи с руководителями итальянского государства.