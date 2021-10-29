Аугуста, Италия, 29 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Жителей сицилийского города Аугуста в пятницу, 29 октября, призвали не покидать свои дома, передают местные СМИ.

Dampfkasten Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Улицы подтоплены водой, ожидается усиление ветра, город временно отрезан от остального мира, отметили представители властей.

24−25 октября на Сицилию обрушились мощные ливни. Несколько населенных пунктов были подтоплены. Сотрудники спасательных служб совершили сотни выездов для эвакуации граждан. По меньшей мере три человека погибли. Эксперты говорят о катастрофическом ущербе для сельского хозяйства. Ожидаются новые ухудшения погодных условий, в регионе действует режим ЧС.