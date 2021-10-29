29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили коллективный иск от детей жертв сталинских репрессий, которые требуют выделить им жилплощадь в Москве и других городах.

Тимур Кондратьев, , 19:33 — REGNUM Информация о том, что Верховный суд России получил коллективный иск от детей жертв сталинских репрессий, которые требуют исполнить решение Конституционного суда и предоставить им жилплощадь в Москве и других городах, откуда в прошлом были выселены их родители, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Суд над изменниками Родины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интересно, очень интересно. Мне одному кажется, что это всё ради их личной выгоды было затеяно? Что-то тут жаждой справедливости даже и не пахнет», — отмечает Георгий Р.

Многие пользователи оказались крайне удивлены, что потомки репрессированных граждан решили не восстанавливать историческую справедливость, а внезапно набросились на якобы справедливость материальную.

«Какие дети, каких сталинских репрессий? Конечно, наверняка такие были, кто спорит. Вопрос в количестве. Сколько? Или все, кто сидел при Сталине по 58-й статье — все они несправедливо репрессированы? Интересно, а дети сегодняшних репрессированных получат потом квартиры? Отобрали у чиновника дворец, а его детям можно претендовать на него?» — задаётся вопросом Виктор Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за «детьми ГУЛАГа» могут потянуться и другие «пострадавшие» в далёкие от нас уже времена.

«Какая хватка и находчивость. Раз такое дело, то и мне квартиру выдайте за «раскулаченного» прадеда по материнской линии. Я, потомок, живущий в благе и достатке, очень страдаю без квартиры в центре Москвы, которая мне никогда не принадлежала», — пишет Владимир Н.

Часть людей считает странной вообще такую постановку вопроса, потому что прошлое в прошлом и возвращения материальных средств и недвижимости могли бы требовать непосредственные пострадавшие, но никак не их родственники.

«А что останавливаться-то? Давайте тогда уж жертвам революции 1917 года вернём имения, фабрики и дворцы. Зачем мелочиться? Это дурная практика — пересматривать историю. Да и к тому же в советское время частной собственности-то как таковой не было. Поэтому и возвращать нечего», — считает Андрей Б.

На страже закона Цитата из кф Место встречи изменить нельзя. реж Станислав Говорухин. 1979. СССР

Ряд пользователей указывает на то, что в те времена, о которых идёт речь, такого понятия, как частная собственность, не было вовсе, потому что она была упразднена на территории России в 1917 году.

«В те времена собственности не было. Государство дало — государство забрало. На что они претендуют? Внуки обеспокоились о деньгах своих предков? Ну-ну. Предлагаю всем пострадавшим от рук белогвардейцев выдавать по загородному имению. Вот тогда на квартиры для сидельцев ГУЛАГа я соглашусь», — написал Максим И.

Нашлись и те, кто убеждены, что большинство репрессированных всё-таки понесло заслуженное наказание. Поэтому среди тех, кто хочет получить недвижимость, могут быть потомки банальных преступников, пишут граждане.

«А что, все, кого посадили/расстреляли в советское время, — это ни в чём не виновные люди? Смешно. Были и невинно пострадавшие, но кто сейчас разберёт? На слово верить? В тюрьме нынешней кого ни спросишь, все невиновные. И что теперь? Родственники преступников (убийц, воров, террористов, предателей) хотят бесплатно квартиры получить?» — задается вопросом Good F.

Напомним, 29 октября «Русская служба Би-би-си» опубликовала материал, согласно которому Верховный суд России получил коллективный иск от детей жертв сталинских репрессий, которые требуют исполнить решение Конституционного суда и предоставить им жилплощадь в Москве и других городах, откуда в прошлом были выселены их родители.