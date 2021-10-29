Рим, , 19:15 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и его ватиканские и римские собеседники в пятницу, 29 октября, отказались от использования «антикоронавирусных» приветствий (обменов касаний локтями или кулаками), передают итальянские СМИ.

Президент США Джо Байден на встрече с папой Римским Франциском © twitter Джо Байдена @POTUS

Байден прибыл в Рим на саммит «большой двадцатки», а также для встречи с папой римским Франциском.

Перед встречами Байдена с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Марио Драги, а также с папой Франциском стороны приветствовали друг друга «обычными» рукопожатиями и объятиями.