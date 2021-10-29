Астрахань, 29 октября 2021, 19:12 — REGNUM В Астраханской области 29 октября произошло столкновение грузового поезда с автомобилем «Газель». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Около 10:00 29 октября на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 1498-м километре перегона Бузанский-Дельта Красноярского района, автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия.
Астраханская транспортная прокуратура организовала по данному факту проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.