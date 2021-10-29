Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в центральном матче тринадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сердар Азмун Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Вендел, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Сердар Азмун.

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

Бригада арбитров: Сергей Карасев |Игорь Демешко | Максим Гаврилин.