Подгорица, , 19:57 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич не планирует подписывать базовое соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ) во время своего официального визита в Белград в начале ноября. Об этом Кривокапич заявил 29 октября.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич SRBIN.info

По его словам, условий для подписания этого документа пока нет.

«Соглашение выработано в соответствии со всеми требованиями, его текст сформулирован с учетом всех ранее подписанных соглашений со Святым престолом, исламской и еврейской общиной. Он соответствует конституции и всем законодательным нормам, а прежде всего Закону о свободы вероисповедания. Соглашение составлено таким образом, чтобы не ущемлять права любого другого религиозного сообщества», — цитирует агентство «Бета» слова Кривокапича.

Премьер Черногории отметил, что текст соглашения был направлен Священному синоду Сербской православной церкви, но синод пока его не обсуждал.

Кривокапич добавил, что базовое соглашение между черногорским государством и СПЦ должно быть подписано в Черногории.

Напомним, что ранее Кривокапич приезжал в Белград для того, чтобы подписать текст этого соглашения с патриархом Сербским Порфирием, но в последний момент передумал и отправил документ на доработку.