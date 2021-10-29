Ханты-Мансийск, , 19:07 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 29 октября оперштаб ЯНАО.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 137 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 29 октября 53 898 заражений коронавирусом. Выздоровели 50 649 человек, 750 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).