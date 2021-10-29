София, , 19:04 — REGNUM Десятки медицинских учреждений Болгарии объявили о намерении прекратить или отложить плановые операции в связи с ухудшением региональной эпидемиологической ситуации и массовой госпитализацией граждан, заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом 29 октября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальным данным, соответствующие операции уже приостановлены в клиниках Пловдива и некоторых больницах Бургаса. Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней подобную практику будут использовать медики Софии, Варны, Смоляна и других крупных городов страны.

«У нас не хватает койко-мест, мы заняты обустройством и обслуживанием «эпидемических боксов», — заявил журналистам врач одной из пловдивских больниц. — На этом фоне другие операции откладываются на неопределенный срок».

В то же время в Министерстве здравоохранении Болгарии подчеркнули, что срочные операции будут и далее проводиться «вне очереди и в любое время суток».

Напомним, по состоянию на 29 октября число жителей Болгарии, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 593 тыс. человек. Из них скончались 23 718 пациентов. С 21 октября в Болгарии введены жесткие карантинные меры.

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