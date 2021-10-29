Тамбов, , 18:58 — REGNUM Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства. На практике это означает, что дом обязательно будет достроен, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дом по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове Tambov.gov.ru

Месяц назад активные дольщики этого объекта подготовили видеообращение, в котором заявили о непринятии региональной властью мер к защите их прав и требовали обратить внимание на их ситуацию. Новый руководитель региона Максим Егоров отреагировал незамедлительно и поручил без проволочек провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме, чтобы решить проблему в максимально сжатые сроки.

При активном участии первого лица региона велись переговоры с федеральным Фондом по защите прав участников долевого строительства, при этом региональным фондом и конкурсным управляющим принимались меры к своевременному и полному предоставлению по требованию арбитражного суда всех документов, необходимых для вынесения решений, влияющих на запуск достройки проблемного объекта.

В итоге 28 октября Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства.

«Дольщики могут быть уверены, что дом будет достроен. Область в лице регионального органа строительного надзора и регионального фонда продолжит взаимодействие с федеральным фондом, итогом которого станет «точка» в разрешении вопроса с этим проблемным объектом», — отметил Максим Егоров.

Руководитель региона уточнил, что будет держать ситуацию на личном контроле до момента вручения ключей дольщикам.

Исполнительная власть Тамбовщины намерена планомерно заниматься и другими проблемными объектами, дольщики которых ждут квартир уже много лет.