Лондон, , 18:56 — REGNUM На территории Британии за последние сутки зафиксировано свыше 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 октября пресс-служба правительства.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным британского кабмина, COVID-19 был выявлен ещё у 43 467 человек.

С их учётом общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 8 979 236.

За тот же период в Британии от COVID-19 умерли 186 человек, в результате чего общее число жертв заболевания достигло 140 392.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии продолжает расти среднее количество суточного прироста новых заражений коронавирусом. При этом правительство страны заявляет, что свыше 80% взрослого населения полностью вакцинировано.

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